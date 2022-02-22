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Siyaset Tam curcuna: Davutoğlu attı, Kılıçdaroğlu ve Akşener geri alacak!
Siyaset

Tam curcuna: Davutoğlu attı, Kılıçdaroğlu ve Akşener geri alacak!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde işten çıkardığı sözde barış akademisyenlerini, Davutoğlu ile ittifak yapan CHP ve İYİ Parti'nin işe geri almak istediğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 11:22:00 - 2022-02-22 11:38:21
Tam curcuna: Davutoğlu attı, Kılıçdaroğlu ve Akşener geri alacak!

Millet İttifakı ve kuyruğuna takılan küçük partiler, AK Parti düşmanlığı için terör örgütü PKK sempatizanlarına bile şirinlik yapmaya başladı. Son olarak CHP ve İYİ Parti cephesi, KHK ile işlerine son verilen sözde "barış için akademisyenler" topluluğunu görevlerine iade edeceklerini belirtti.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Tam curcuna: Davutoğlu attı, Kılıçdaroğlu ve Akşener geri alacak!" diyerek ittifakın geldiği son surumu gözler önüne serdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Hayır çarpıtmıyorum..

Öğretim üyeliğinden ihraç kararında Ahmet Davutoğlu’nun imzası olmasa da..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı KHK ile ihraç edilmiş olsalar da..

O tarihte Ahmet Davutoğlu başbakan..

Ve sözleri şöyle:

“Bu bildiriye yansıyan provokatif dil, fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.”

Devam ediyor, dönemin başbakanı Davutoğlu: “Sayısız cinayet işleyen, kan döken terör örgütü için tek bir cümle kurmayan, korsan örgüt bildirilerine imza atan, devletin bölge halklarına katliam uyguladığından söz eden bir bildiri, hiçbir meşru, hukuki, insani mülahaza içermemektedir.”

Devam ediyor, şimdi CHP’ye koltuk değneği olan Davutoğlu:

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Yorumlar

aslı mert

o akademisyen bozuntuları ermeni peki onları göreve iade edecek olan kamal ve meral elbetteki ermeni peki burası ermenistanmı Allah aşkına ermenistanda türklerin anasına küfretmeyen bir tane insan yokken kinlerinden şilede bile masum bi haber köylüleri yakarak, kör testere ile keserek, karınlarını deşerek öldüren bu ermeninin çocuklarına olan sevgi ve al memleketi sen yönet diyecek kadar muhabbet beslemek... bunun birtek yolu var o da türkiyedeki bütün ermeni örgütlerinin üyeleri olan abartısız tüm ermeni sanatçı, siyasetci ve sözde bilim insanı akademisyenleri kayıtsız şartsız destekleyen ve hatta pkk nın yönetim kadrolarında yer alan kindar aleviler
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