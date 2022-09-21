Tam bir rezalet! BM merdivenlerinde skandal görüntü

Yeni Akit Ankara

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Merkez Binası merdivenlerinin LGBT renklerine boyanması, dünyaya düzen ve istikrar getirmesi beklentisiyle kurulan bu kuruluşun kimlerin elinde olduğunu ortaya koydu.

Genel Kurul açılışına katılmak üzere dünya liderlerinin New York’a geldiği bir sırada, BM binasının merdivenlerinin açıkça eşcinsellik ve sapkınlık propagandasına alet edilmesi tepki çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haklılığı ortaya çıkıyor

BM Binasına gelenler, LGBT renklerine boyanarak adeta LGBT bayrağına dönüştürülmüş merdivenlerden çıkmak zorunda kalırken, “Dünya 5’ten büyüktür” sloganıyla BM’nin adaletsiz düzenini sorgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne kadar haklı olduğu da anlaşılıyor.