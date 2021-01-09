Tam bir gezizekalı! Canan Kaftancıoğlu'ndan 'aşağılık' paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cuma Namazı çıkışında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyonu değerlendirirken, "Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP’nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır." ifadelerini kullandı. Bugün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır." dedi ve Kaftancıoğlu'nun destek verdiği teröristleri hatırlattı: "MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik. Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır."

Kurduğu ilişkiye bak: Tam bir gezizekalı

Yüzüne vurulan gerçekleri hazmedemeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise bu kez hakaret diline başvurdu. Paylaştığı mesajla tam bir gezizekalı olduğunu ispatlayan alakasız bir ilişkilendirme ile şu ifadeleri kullandı:

"Hahaha AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum. Görünen o ki bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin. Ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada."

Provokatörlere tam destek!

Kaftancıoğlu mesajına Boğaziçi provokatörlerinin yayımladığı LGBTİ'li soytarıların ön plana çıktığı klibi de ekledi.

İşte Kaftancıoğlu'nun teröristlere verdiği desteklerden sadece birkaçı: