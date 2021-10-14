Tam bir fiyasko! Almanya'nın dev askeri projesi müzede bitti

ABD ile Almanya iş birliğiyle geliştirilen RQ-4E Euro Hawk İnsansız Hava Aracı’nın son durağı, Berlin-Gatow Havaalanı’ndaki Bundeswehr Askeri Tarih Müzesi olacak. İHA’nın, 2022 yılı itibariyle yer kontrol istasyonuyla birlikte müzede sergilenmesi planlanıyor.

The Drive’a göre; Alman Savunma Bakanlığı, Ekim 2019’da imzalanan bir anlaşma kapsamında RQ-4E Euro Hawk’ın yedek parça, yer hizmet ekipmanı, test ekipmanı ve özel aletlerin NATO Destek ve Tedarik Ajansı’na devredileceğini doğruladı. NATO, bu parçaları yine Global Hawk’a dayanan beş adetlik RQ-4D uçağı filosunu desteklemek için kullanacak. Anlaşmanın maliyeti açıklanmadı.

RQ-4E Euro Hawk, halihazırda Alman Donanması envanterinde bulunan Breguet tipi insanlı istihbarat uçaklarının yerini alması için geliştiriliyordu. İHA, sinyal istihbaratı (SIGINT) amaçlı Airbus üretimi bir suit ile donatılacaktı.

Anlaşıldığı üzere, Euro Hawk programı tam bir felaket olarak sonuçlandı. Avrupalı ​​havacılık otoriteleri, dev insansız hava aracının kıta üzerinde uçmasını onaylamayı defalarca reddetti. İnsansız uçağın sıkışık Avrupa hava sahasında sivil hava trafiğini riske atabileceğine dair korkular, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı sertifikasının yalnızca nüfussuz alanlar üzerindeki uçuşlar için geçerli olduğu ve bunun yakın vadede değişeceğinin garantisi olmadığı anlamına geliyordu. Bunu akılda tutarak Alman ordusu, uçağı ne eğitim amaçlı ne de operasyonel görevler için kendi üslerinden çalıştıramayacaktı.

Büyük maliyet aşımları ve uzun gecikmelerle birlikte Berlin, toplam 793,5 milyon $ harcadıktan sonra 2013 yılında programı rafa kaldırmaya karar verdi. Alman Savunma Bakanı Thomas de Maizière, aynı yıl görevinden ayrılmadan önce siyasi baskı altında pozisyonunu savundu.

Tüm askeri ve görev ekipmanlarından arınmış olan RQ-4E, Bavyera’daki Manching Hava Üssü’nde naftalin topları haline geldi.

Alman Silahlı Kuvvetleri artık umudunu, Persistent German Airborne Surveillance System programı veya Pegasus kapsamında takip edilen tamamen yeni bir SIGINT platformuna bağladılar.

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