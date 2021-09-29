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Dünya Tam anlamıyla rezillik! Başörtülü kadına skandal hareket
Dünya

Tam anlamıyla rezillik! Başörtülü kadına skandal hareket

Almanya'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde skandal bir olay yaşandı. Oy kullanmak için sandığa giden başörtülü seçmene oy kullandırılmadı. Skandal karara gerekçe olarak ise kadının başörtüsü ile "Burka kanununu" ihlal etmesi gösterildi. Genç kadın, durumu ilgili makamlara şikayet ettikten sonra oyunu kullanabilirken, kentin belediye başkanı ise genç kadından özür dileyerek görüşme talebi iletti.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 08:15:00 -
Tam anlamıyla rezillik! Başörtülü kadına skandal hareket

Almanya'da, Anayasa ile güvence altına alınmış inanç hürriyeti ve oy kullanma hakkı, pazar günü yapılan seçimlerde ortaya çıkan bir skandalla yara aldı.

Genç bir kadının, başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

Olay, Köln yakınlarındaki Bergheim kasabasında yaşandı. Seçim görevlileri, 21 yaşındaki genç kadının başörtülü olduğu için oy kullanmasına izin vermedi.

Karara gerekçe olarak, kadının başörtüsü ile "Burka kanununu" ihlal etmesi gösterildi. Bunun üzerine genç kadın başörtüsünü çıkarmak istemedi ve seçim salonunu terk etti.

Belediyeye şikayet ettiler

TRT Haber'de yer alan habere göre; Arkadaşlarının Bergheim Belediyesine haber verilmesi sonrasında sorun aşıldı. Genç kadın ikinci kez geldiği seçim merkezinde oyunu kullanabildi.

Müslüman kadına, her şeyin bir “yanlış anlaşılma” olduğu, görevlilerin başörtüsü takma ile "burka yasağını" birbirine karıştırdıkları aktarıldı.

Belediye başkanı özür diledi

Bu durumda olan başka başörtülü seçmenler olduğu belirtilirken, genç kadın Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu'na başvurdu. Kentin belediye başkanı da kendisinden özür diledi ve yüz yüze görüşmek isteğini iletti.

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