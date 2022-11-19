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Teknoloji Tam 949 milyon dolar! Bilgisayar devine rekor ceza
Teknoloji

Tam 949 milyon dolar! Bilgisayar devine rekor ceza

İntel'in patent ihlalleri ile ilgi başı dertten kurtulmuyor. Reuters'in servis ettiği habere göre bir Teksas mahkemesi çip üreticisinin patent firması VLSI Technology'ye 949.8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 21:11:00 - 2022-11-19 21:15:28
Tam 949 milyon dolar! Bilgisayar devine rekor ceza

Reuters'in servis ettiği habere göre bir Teksas mahkemesi çip üreticisinin patent firması VLSI Technology'ye patent ihlali yaptığı iddiasıyla açılan davada 949.8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme sadece altı gün sürdü

Sadece altı gün süren duruşmaların ardından mahkeme, dünyaca ünlü çip üreticisi yaklaşık 20 yıl önce yayınlanan veri işlemeyle ilgili bir patenti ihlal etmekten suçlu bulundu. İntel'in kararda temyiz yoluna gideceği söyleniyor.

İntel sözcüsü: "Karara kesinlikle katılmıyorum"

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Intel sözcüsü, şirketin karara "kesinlikle katılmadığını" ve temyize gitmeyi planladığını söyledi. Ayrıca davanın "ABD patent sisteminin acilen reforma ihtiyacı olduğunu gösteren pek çok örnekten biri" olduğunu belirtti.

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