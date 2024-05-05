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Siyaset Tam 500 kişi! AK Parti’ye dev katılım
Siyaset

Tam 500 kişi! AK Parti’ye dev katılım

Yeniakit Publisher
2024-05-05 14:12:00 -
Tam 500 kişi! AK Parti’ye dev katılım

Hatay'ın Antakya ilçesinde 500 yeni üye, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

İlçeye bağlı Ekinci Mahallesi’nde çeşitli partilerden istifa eden 500 kişilik grup, düzenlenen törende rozetleri takılarak AK Parti’ye katıldı. Programda AK Parti il ve ilçe yöneticileri de hazır bulundu. AK Parti Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, partiye üye olanlara teşekkür etti.

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