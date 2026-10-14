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Yaşam Tam 350 kilo ağırlığında! Ağlarına takılanı görünce şaşkına döndüler
Yaşam

Tam 350 kilo ağırlığında! Ağlarına takılanı görünce şaşkına döndüler

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Edirne Enez'de açıklarında balıkçıların ağına yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ve 350 kilo ağırlığında boz camgöz türü köpek balığı takıldı.

Saros Körfezi’nde ava çıkan balıkçılar, ağlarına takılan dev köpek balığıyla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı.

 

Enez ilçe sahilinden açılan ve bir süre ilerledikten sonra ava başlayan balıkçı Emin Hasan Topal, ağa büyük bir balık takıldığını fark etti. Teknede bulunanların yardımıyla 1 saatlik uğraşın ardından ağa takılan balığı çıkaran Topal, bunun yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda, 350 kilo ağırlığında ‘boz camgöz’ türü köpek balığı olduğunu gördü. Tekneye alınan köpek balığı, daha sonra denize geri bırakıldı. Emin Hasan Topal, ilk kez bu büyüklükte bir köpek balığı yakaladığını belirterek, "Ağlarımıza takılan köpek balığını caraskal vinçle zor tekneye aldık. Bu kadar büyüğünü hiç görmemiştik. Biz de şaşırdık. Ağlardan çıkardıktan sonra tekrar denize bıraktık" dedi.

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