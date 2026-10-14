Spekülasyonun ağababası FETÖ’cülerdi

Buğra Kardan İstanbul

Fon soruşturmasına mal bulmuş mağribi gibi sarılarak iktidarı lekeleme yarışına giren, iftiraya da doymayan malum zihniyetin diline doladığı ‘spekülasyon’da FETÖ’cülerin mahir oldukları arşivlerle tescillendi. Devletin altını oymak için her yolu deneyen, 17/25 Aralık kumpasına, MİT tırları ihanetine, kanlı 15 Temmuz darbe girişimine imza atan hain örgütün tetikçisi Taraf’ın patronu Başar Arslan’ın defalarca hisse sahtekârlığı yaptığı belgelere yansıdı.Taraf Gazetecilik, Alkım Basım Yayım ve Mürekkep Matbaacılık üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kurallarını ihlal etmekten bıkıp usanmayan Arslan’ın hem kendisine hem de şirketlerine 21 Ağustos 2015’te toplamı 200 bin TL’yi bulan 5 ayrı idari para cezası uygulandığı kayıtlara geçti.

HALKA HİSSE ALDIRIP KAÇTILAR

Vaktiyle Boydak Holding’in eski yöneticisi Mustafa Boydak ve holdingin finans müdürü Talat Bayraktar’ın vaktiyle terörist başı Fetullah Gülen’in talimatıyla Borsa İstanbul’da manipülasyon yaparak piyasayı etkilemeye çalıştıkları belirlenmişti. Taraf’ın patron Başar Arslan’ın hisse oyunları cezasız kalmamıştı. FETÖ’nün tetikçi olarak kullanmak için ‘el altından’ fonladığı Taraf, borsaya girdikten sonra finansal yapısını iyice karışık bir hâle getirmişti. Arslan’ın Taraf Gazetecilik, Alkım Basım Yayım ve Mürekkep Matbaacılık üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kurallarını birçok kez ihlal ettiğinin tespit edilmesi üzerine 21 Ağustos 2015’te hem kendisine hem şirketlerine toplamı 220 bin TL’yi bulan 5 ayrı idari para cezası uygulanmıştı. Taraf Gazetecilik’in ortağı Alkım Basım Yayın Dağıtım AŞ’den Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği AŞ tarafından satın alınmasının SPK onayına sunulmaması üzerine 19 Ağustos 2014 tarihinde idari para cezası gelmişti. Satışta bariz hesap hatası bulunan Değerleme Raporu’na dayalı olarak Taraf Gazetecilik’in Alkım Basım Yayın Dağıtım AŞ lehine faiz hariç yaklaşık 10 milyon TL zarara uğratılması nedeniyle SPK Kanunu’nun 115. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.

TALİMAT GÜLEN’DEN GELİYORDU

Koza Grubu’nun halka açık şirketlerinden İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ ile Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ’ye 2010-2011 yılları finansal tablolarının mevzuata aykırı olarak düzenlenmesi gerekçesiyle idari para cezası kesilmişti. FETÖ’nün finansörleri arasında yer alan ve yargılandığı mahkeme tarafından hapse mahkûm edilen Boydak Holding’in eski yöneticisi Mustafa Boydak ve finans yetkilisi Talat Bayraktar’ın terörist Fetullah Gülen’in talimatıyla Borsa İstanbul’da spekülasyon yaparak piyasayı etkilemeye çalıştıkları anlaşılmıştı. Dönemin Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ da FETÖ’nün ‘ağabey’ takımının Bank Asya’da spekülasyon yaptığını, küçük yatırımcıyı zarara uğrattığını belirtmişti. Karadağ “Herkese hisse alın derken kendileri sattılar. Küçük yatırımcıyı zarara uğrattılar” açıklamasında bulunmuştu. Fon soruşturmasını ağzına sakız yapan kirli zihniyeti himaye ettiği FETÖ’cülerin vurgunlarının tekrar hatırlatılması da utandırmadı. YP ve fondaş medyanın pişkin tavrı, iktisatçılarca tepkiyle karşılandı.

VURGUN ARAYAN GEÇMİŞE BAKSIN

Akit’e konuşan Ekonomist Tayfun Kaan Gündüz ise, şunları dile getirdi: “Fon mevzusunu yakından takip ediyoruz. Abartıldığı gibi değil. Karşı karşıya kaldığımız vaka Tera’nın bilhassa Pusula’nın regülasyonlara ayak uyduramamasından ileri geliyor. Tera’nın SPK’nın ağustos ayında çıkardığı regülasyonun tamamını karşıladığını hatırlatalım. Sıkıntının temelinde Pusula’nın temerrüde gitmesi, Tera’nın da peşinden sürüklenmesi vardı. Gerekli önlemleri alarak doğacak büyük zararları engelledik. Sıkıntılı fonların büyüklüğü 18-20 milyar dolar civarında. Globalde de fon büyüklüğü 115 trilyon dolar. Dünyada sigortasız fon oranı yüzde 78. Bunlar patlarsa 2008 bunalımını aratacak sahnenin belirebileceğine işaret ediliyor. İşte SPK’nın regülasyonu bu anlamda çok kıymetli. Bu regülasyonla globalde görülmesi muhtemel buhrana karşı Türkiye’nin daha korunaklı hâle getirildiği muhakkak. YP kanadınca fon mevzuunun iktidarı yıpratmak için kullanıldığına şahit oluyoruz. Spekülasyon, manipülasyon gibi kavramlar çokça dillendiriliyor. Geçmişe bakmalarını öneriyoruz. Spekülasyon, manipülasyonda FETÖ’cülerin hünerli olduklarını biliyoruz. 2010’larda oynanan oyunları aklımızdan çıkaramıyoruz. O aralar muhalif cenahın yanında durduğu FETÖ’cü Taraf’ın, Koza’nın, Boydak’ın illegal işlerini hatırlayın. Hatta Türkiye’nin gri listeye düşme nedenlerinden biri de bunlardı. Şükür ki şu aşamada ülkemizin fon mevzuundan ötürü gri listeye düşme ihtimali yok. FETÖ’nün argümanlarıyla yol alınamayacağı kuşkusuz.”