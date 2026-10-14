YP, CHP’nin kasasını boşaltmış

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş, Özel ve ekibinin butlan kararını önceden öğrenerek CHP’nin bankadaki parasına el koymaya çalıştığını iddia etti.

MEMLEKET TESLİM EDİLEMEZ

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, şunları söyledi: “Özel ve ekibinin CHP’den giderken partinin Meclis grup parasına el koyması, hatta partinin bankadaki parasını çekmeye çalışması iddiaları artık sözün bittiği yerdir. Bunlar her şeyden önce medeniyet hırsızı. Esas konuşulması gereken budur. CHP ve CHP zihniyeti, İYİ Parti, Yeni Parti bunlar, siyoemperyalist aklın bir ürünüdür. Dolayısıyla hem çalarlar hem de çalıyorsun çırpıyorsun diye iftira ederler. Bu geleneğin geleneksel davranış usulü budur. Bunu takip eden insanlar bilir ama günü birlik ekmeğiyle alacağı maaşla evine gidip gelen günlük bir döngü içerisinde hayat süren insanlar belki bilemez ama bu soy, bu akıl, bu fikir, 1300 yıllık bir medeniyeti, peygamber mirasını, koca bir devleti çalıp sokağa bırakan bir akıldır. Dolayısıyla bu medeniyet hırsızlarından her türlü şey beklenir. Bunlara memleket de parti de teslim edilmez, bunlara kendileri bile teslim edilmez, kendilerini çalarlar. Nitekim Özgür Özel ve tayfası CHP’den ayrılırken partinin grup parasını alıp gitmiştir. Hatta partinin bankadaki parasını da almaya çalıştıkları kamuoyuna yansımıştır. Allah bunlara fırsat vermesin.”

YAĞMA VE TALAN ETTİLER

Akit’e konuşan CHP’li Gazeteci Mustafa Yavuz de, şunları dile getirdi: “Özgür Özel siyasi parti hırsızıdır. Hırsızlıkla ilgili pek çok olay duyduk. Özgür Özel sayesinde bir siyasi partinin mallarının, eşyalarının ve parasının çalındığı iddiaları gündeme geldi. Bugüne kadar bu açıklamalara Özgür Özel’den herhangi bir itiraz gelmedi. Yani hırsızlık iddialarını Özgür Özel kabul etmiş durumda. Yeni Parti kirli ve haram parayla kuruldu. CHP’ye ait ne varsa yağma ve talan ettiler. Ahlak olmayınca her şeyi meşru gören bir güruhla karşı karşıyayız. Yeni Parti, kirli bir güruh tarafından kuruldu.”

SİYASETTE VAHİM İDDİA

Eski CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise “Vahim iddia!” ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Parti Gurup Yönetimlerinin ihtiyaçları için o partinin Milletvekillerinin maaşlarından para kesilir. Tabii benden de kesildi. Bir de acil işlemler için örneğin; Anayasa Mahkemesine itiraz için gerekli olur diye milletvekillerinden boş kâğıda imza alınır. Tabii ben de imza attım. Ama aklımızın en ücra köşesinden bile, partimiz CHP’nin yöneticilerinin imzalarımızı banka işlemlerinde kullanılacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Ve hiçbir partide bu olmadı. Şimdi öğrendik ki; Özel ve arkadaşları boş kâğıtlara atılan imzaları kullanarak bankaya yatan milyar lira milletvekillerinin kesintilerini çekerek gitmişler. Dediğim gibi bunlara devlet teslim edilemez.”