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Gündem Çatalca’da gemi karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
Gündem

Çatalca’da gemi karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi

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Çatalca’da gemi karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi

İstanbul’un Çatalca ilçesindeki Çilingoz Sahili açıklarında Karadeniz’de seyreden bir gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, olay yerindeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul'un Çatalca ilçesi Çilingoz Sahili açıklarında bir gemi karaya oturdu.

Karadeniz'de seyreden bir gemi, Çilingoz Sahili açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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