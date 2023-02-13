Tam 30 milyon dolar! Deprem sonrası büyükelçiliğe koştu: Yardım kararı aldı...

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından bir yandan enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan yaraları sarmak için tüm dünya seferber olmuş durumda. Birçok ülke Türkiye için yardım kampanyası düzenlerken ABD'de yaşayan bir Pakistanlının harekete duygulandırdı. İsmi belirsiz olan yardımseverin Türk büyükelçiliğine gelerek 30 milyon dolar bağışladığı ve sessiz bir şekilde büyükelçilikten ayrıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen milyonlarca kişi için Türkiye'nin yanı sıra tüm dünya ülkeleri de yardım seferberliğine girdi. Dışişleri Bakanlığı 99 ülkenin Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğunu açıklarken, sahada ise 10 bine yakın yabancı personel arama-kurtarma çalışmalarında görev alıyor.

Türkiye'ye yardıma koşan ülkelerden bir tanesi de Pakistan oldu. Arama kurtarma ekipleri sevk eden Pakistan'da, insani yardımlar uçalar ve TIR'larla deprem bölgesine ulaştırılıyor. İran üstünden Türkiye'ye gidecek 16 yardım TIR'ı, Lahor şehrinden yola çıktı. TIR'lar kışlık çadır ve battaniye taşıyor.

ABD'de adı açıklanmayan bir Pakistanlı Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne yürüyerek gitti, depremzedeler için 30 milyon dolar bağış yapıp yine sessiz bir şekilde büyükelçilikten ayrıldı. Depremden bu yana birçok Türkçe Twitter mesajı paylaşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, ismi gizli tutulan Pakistanlının hareketinin yüreğine dokunduğunu yazdı.