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Siyaset Tam 28 kere soruldu... İmamoğlu cevap vermedi
Siyaset

Tam 28 kere soruldu... İmamoğlu cevap vermedi

İBB AK Parti Grubu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "İBB'de kaç adet kiralık araç var?" sorusunu tam 28 kez sorduklarını ancak hiçbirine cevap alamadıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 18:29:00 - 2021-11-08 18:30:27

İBB Meclisi'nde kasım ayı oturumu yapıldı. İBB AK Parti Grubu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "İBB'de kaç adet kiralık araç var?" sorusunu tam 28 kez sorduklarını ancak İBB Başkanının bu soruların hiçbirine cevap vermediğini açıkladı.

AK Parti Meclis üyesi Gökhan Balekoğlu, İmamoğlu'na soru yöneltti.

Balekoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldikten sonra İBB'nin hizmet araçları üzerinden algı yapmaya çalışan CHP'li İBB Başkanına tam 28 kez sormamıza rağmen Sayın Başkan bir kez bile sorumuza cevap veremedi. Bugün İBB Başkanına 29. kez soruyoruz! İBB'de kaç adet kiralık araç var?"

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