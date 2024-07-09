  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avrupa ülkesi resmen açıkladı! Elimize geçen parayla altın toplayacağız

Sizi şaşırtacak! Rakip kim olacak? Film gibi senaryo! Arda Güler transferi için bomba iddia!

Anlaşma en çok Arap ülkesine yaradı! 'Türkiye'den 1 milyar dolar bekliyoruz' diyerek duyurdular

Dünyada bir ilk! Binlerce kişiyi öldüren hastalığa ilk aşı Türkiye'den

Siz neyin peşindesiniz? UEFA’dan skandal 'Erdoğan' tavrı

Yakında “Hepimiz Ermeni’yiz” derse şaşırmayın! Ülkücü Ayşe Ateş’in geldiği nokta

Bayraktar TB2 SİHA'larla baş edemiyorlardı! ANKA-3'e rakip oldular

Bay Kemal adeta meydan okudu: CHP’de 50 milletvekili…

Arkasında Kılıçdaroğlu mu var? Yeni parti kuruldu

Mehmet Şimşek’in evini diline dolamıştı Maliye bakanlığından CHP'li Mahir Başarır'a jet cevap
Aktüel Tam 2 ton kuru soğan: Köy çıkışında şok manzara! Herkes aklını başına alsın... Allah'tan korkun be insafsızlar!
Aktüel

Tam 2 ton kuru soğan: Köy çıkışında şok manzara! Herkes aklını başına alsın... Allah'tan korkun be insafsızlar!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 17:41:00 - 2024-07-09 17:53:47
Tam 2 ton kuru soğan: Köy çıkışında şok manzara! Herkes aklını başına alsın... Allah'tan korkun be insafsızlar!

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir köyün çıkışana dökülen yaklaşık 2 ton soğan tepkilere neden olurken soğanın kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise belirsizliğini koruyor. Gören şokta!

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir köyün çıkışana dökülen yaklaşık 2 ton soğan tepkilere neden olurken soğanın kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise belirsizliğini koruyor.

Boş araziye soğan döktüler

Afyonkarahisar'da, Bolvadin Kemerkaya köyü çıkışında "Damlalı Dede" diye adlandırılan mevkide boş araziye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çuvallar içerisinde yaklaşık 2 ton kuru soğan döküldü. Dökülen soğanlar özellikle kokusu ile rahatsız ederken aynı zamanda görüntü kirliliğine de neden oldu. Soğanların kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise belirsizliğini koruyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23