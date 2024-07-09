Tam 2 ton kuru soğan: Köy çıkışında şok manzara! Herkes aklını başına alsın... Allah'tan korkun be insafsızlar!

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir köyün çıkışana dökülen yaklaşık 2 ton soğan tepkilere neden olurken soğanın kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise belirsizliğini koruyor.

Afyonkarahisar'da, Bolvadin Kemerkaya köyü çıkışında "Damlalı Dede" diye adlandırılan mevkide boş araziye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çuvallar içerisinde yaklaşık 2 ton kuru soğan döküldü. Dökülen soğanlar özellikle kokusu ile rahatsız ederken aynı zamanda görüntü kirliliğine de neden oldu. Soğanların kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise belirsizliğini koruyor.