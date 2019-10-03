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Tam 1 ton 800 kilo! İstanbul’da flaş operasyon

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk ele geçirildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:58
Tam 1 ton 800 kilo! İstanbul’da flaş operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu çetelerine savaş açtı. Bugün ise büyük bir operasyon düzenlendi.

15 günde 8 ilçede operasyon

Balkan ülkeleri üzerinden yasadışı yollardan yurda sokulan skunk türü uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği istihbaratını alan narkotik polisi, son 15 günde 8 ayrı ilçede peş peşe operasyonlar düzenledi.

1 ton skunk ele geçirildi

Avrupa yakasında Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde çok sayıda adrese baskın düzenleyen emniyet güçleri, operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ve silahlar ele geçirdi.

Son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktar

Toplam 1 ton 881 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddelerin, İstanbul'da son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ileri sürüldü.

Ele geçirilen skunk, eroin ve kokainleri Türkiye'den Avrupa piyasasına sürmek isteyen şebekenin arkasında, Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış büyük suç organizasyonlarına yön veren uyuşturucu kartelleri olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan İstanbul'da yıl başından bu yana uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda 20 tonun üzerinde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:58
  1. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. Bayrampaşa
  3. Arnavutköy
  4. Sultangazi
  5. Skunk
  6. İstanbul
  7. operasyon

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