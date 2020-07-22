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Yerel

Tam 1 ton 200 kilogram! Fiyatı dudak uçuklattı

Esenyurt Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ne Muş Malazgirt’ten getirilen 1 ton 200 kiloluk boğa, 28 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:59:00 -

Esenyurt Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nin gözdesi olan 1 ton 200 kiloluk boğa, alıcısını bekliyor. Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde belediye tarafından kurulan kurban pazarına, üreticiler hayvanlarını getirmeye başladı. 72 bin metrekare alan üzerine kurulu pazarda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurbanlıklar görücüye çıktı. Muş Malazgirtli bir üretici tarafından getirilen 1 ton 200 kiloluk boğa ise, büyük ilgi gördü. Esenyurt kurban pazarının gözdesi olan üç yaşındaki boğa, 28 bin liradan alıcısını bekliyor.

Paşa’nın sahibi Naim Tüfenci, “Boğamız 1 ton 200 kilonun üzerinde. Kendi hayvanlarımız, hep yem ve arpayla besledik, 28 bin liraya satıyoruz. Simental cinsi bir hayvan, şimdiden alıcısına hayırlı olsun” dedi.

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