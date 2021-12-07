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Spor Talisca'nın transferini duyurdular
Spor

Talisca'nın transferini duyurdular

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla Süper Lig'de büyük iz bırakan Anderson Talisca önce Çin daha sonra da Suudi Arabistan'da boy göstermeye başlamıştı. Brezilya basını ise Corinthians'ın 2022 yılındaki hedefinin Anderson Talisca olduğunu manşetlere taşıdı

Yeniakit Publisher
2021-12-07 10:38:00 -
Talisca'nın transferini duyurdular

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla Süper Lig'de büyük iz bırakan Anderson Talisca önce Çin daha sonra da Suudi Arabistan'da boy göstermeye başlamıştı. Brezilya basını ise Corinthians'ın 2022 yılındaki hedefinin Anderson Talisca olduğunu manşetlere taşıdı

Anderson Talisca'nın Al-Nassr'da problem yaşaması ve geleceğinin belirsizliğini koruması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı harekete geçirmişti. Ocak transfer döneminde iki ezeli rakibin Talisca için nabız yoklayacağı iddia edilmiş Al-Nassr kulübünden Anderson Talisca'nın Türkiye'ye transferi için resmi açıklama gelmişti.

Al-Nassr kulübü yetkilisinin Erem News adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "Talisca'nın Türkiye'ye transferi söz konusu değil" sözlerini kullanmıştı.

Brezilya basınında yer alan haberde, Corinthians'ın 2022 yılındaki hedefinin Anderson Talisca olduğu iddia edildi. Yıldız futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

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