Talisca yuvaya mı dönüyor?

Al-Nassr'da mutsuz olan 28 yaşındaki futbolcu Anderson Talisca, sezon sonu ayrılık hazırlığında. Alex Teixeira'nın ayrılması halinde 2 milyon 750 bin Euro'luk maaş alanı açacak olan Beşiktaş yönetimi, bu parayı yıldız oyuncu için kullanacak.

Beşiktaş'ta forma giydiği 2016-17 sezonunda elde edilen Süper Lig şampiyonluğu ve Devler Ligi'nde yakalanan başarıda büyük pay sahibi olan Anderson Talisca, bir kez daha siyah-beyazlıların gündeminde.

Sezon başında Guangzhou'dan Al-Nassr'a 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Brezilyalı yıldız, bir süredir takım arkadaşları ve taraftarlarla problem yaşıyor.

Kartal ise sezon sonunda Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanan 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.