Talisca için sıcak saatler!

Siyah-Beyazlılar, Al Nassr’la yol ayrımı noktasına gelen Anderson Talisca için büyük bir operasyon yönetiyor. İdareciler, yeni transferler sonrası kulübünde gözden düşen ve kulübünün ayrılığına izin verdiği Sambacı’yı Kartal yapmak için yoğun mesai harcıyor. Bu transfer gelişmesinin yanı sıra, Beşiktaş'ın yıldız stoper harekatı da devam ediyor.

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda yapılan hamlelere ek olarak listeye bir de Anderson Talisca’nın ismini ekleyen yönetim, bu konuda hareketli saatler yaşıyor. Şenol Güneş’in, “Talisca dönmek istiyor. Ancak maddi gerçeklikler var. Ama orta yolu bulabiliriz dedi” sözleriyle duyurduğu operasyonun ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin danışmanı Erol Kaynar da “Başkan, Al Nassr’a 12 milyon Euro’luk teklif yaptı ancak cevap gelmedi” ifadelerini kullanmıştı. Al Nassr’ın, son transferlerinin ardından Talisca’yla ayrılığa olumlu baktığı ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaşlı idarecilerin, Arap kulübüyle menajerler aracılığıyla temaslara başladığı ifade edildi.

Al Nassr’da 10,5 milyon Euro yıllık ücrete sahip olan Talisca, Beşiktaş’la yaptığı ilk temasta bu rakamı 8 seviyesine indirebileceğini iletmişti. Kartal’ın, Al Nassr’la anlaşması halinde Talisca’yla masaya oturup bu rakamı daha da düşük seviyeye indirmeye çalışacağı bildirildi. Oyuncu için ilk etapta 15 milyon Euro talep eden Al Nassr’ın bu rakamı daha düşük bir seviyeye çekmeye hazır olduğu ifade edildi.

Kaynak: Fanatik