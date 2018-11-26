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Talimatı Kandil'den alan HDP'de çatlak büyüyor! Diyarbakır teklifine Selahattin Demirtaş'tan ret

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için aday göstermek istediği Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, aday olmayacağını belirtti.

26 Kasım 2018 Pazartesi 23:07
Talimatı Kandil'den alan HDP'de çatlak büyüyor! Diyarbakır teklifine Selahattin Demirtaş'tan ret

Kandil'den talimat alan HDP'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adaylığı için adı geçen tutuklu eski Eş Başkan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamayla aday olmayacağını belirtti.

Cezaevinden açıklama yaptı

Partinin yetkili organlarında başvurular değerlendirilirken, kulislerde Diyarbakır için 2 yıldır tutuklu bulunan ve 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilebileceği konuşuldu.

Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, "Benin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adaylığıma dair yorum, haber yapanlara teşekkür ediyorum ama böyle bir niyetim yok. Dışarıda bu görevi yapabilecek binlerce arkadaşım zaten var." dedi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 23:07
  1. Diyarbakır
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  4. HDP

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