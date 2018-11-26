Talimatı Kandil'den alan HDP'de çatlak büyüyor! Diyarbakır teklifine Selahattin Demirtaş'tan ret

Kandil'den talimat alan HDP'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adaylığı için adı geçen tutuklu eski Eş Başkan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamayla aday olmayacağını belirtti.

Cezaevinden açıklama yaptı

Partinin yetkili organlarında başvurular değerlendirilirken, kulislerde Diyarbakır için 2 yıldır tutuklu bulunan ve 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilebileceği konuşuldu.

Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, "Benin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adaylığıma dair yorum, haber yapanlara teşekkür ediyorum ama böyle bir niyetim yok. Dışarıda bu görevi yapabilecek binlerce arkadaşım zaten var." dedi.