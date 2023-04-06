Talimat Üst düzey PKK'lıdan! CHP ve İYİ Parti 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi şubesi HDP ile yaptığı kirli pazarlığın yankıları devam ederken Kandil'den Millet İttfakı'na destek açıklaması geldi.

Terörist elebaşlarından Mustafa Karasu, terör örgütün kanalına verdiği son röportajda ise Yedili Masa'ya akıl vererek, seçimlere ortak listeyle girmeleri gerektiğini söylerken şunları aktardı;

"Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Ortak liste daha fazla kazandırır. PKK elebaşı açıklamalarının devamında, "Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor. Muhalif kanalları dinliyoruz onlar da böyle söylüyor yani. Biz de isteriz ki, istiyoruz yani, olması lazım önemli olan daha fazla temsil gerçekleştirmek mecliste. Yoksa bilmem şunlar fazla olmuş, şunlar az olmuş böyle yaklaşım olamaz yani."

CHP VE İYİ PARTİ 10 İLDE ANLAŞTI

Kandil'in talimarları doğrultusunda hareket eden CHP ve İYİ Parti, 10 ilde aday listeleri için "fermuar" modelinde anlaştı. İki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, ''fermuar'' modeliyle girme kararı aldı.

HANGİ İLLERDE UYGULANACAK

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği ''fermuar'' yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak.

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LİSTE SIRALAMASI

''Fermuar'' modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.