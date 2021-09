Talimat İmralı’dan, icraat HDP’den

Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı HDP kapatma davası iddianamesinde terör örgütü elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan’ın HDP’lilerle cezaevinde yaptığı konuşmalara da yer verildi. HDP’nin zaman kazanmak için ek süre talebi aldığı kapatma süreci devam ederken Akit’in ulaştığı iddianamede, terör örgütü PKK’nın İmralı Cezaevinde tutuklu bulunan bebek katili Öcalan’ın HDP’lilere verdiği talimatlar da yer aldı.

Talimatları uygulamışlar

15 Eylül 2013 tarihli Öcalan’ın, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken’le yaptığı görüşmelerde, “Şimdi BDP’ye geçelim. Legal demokratik siyaset olma sıkıntısı var. Şimdilik seçimlere yoğunlaşmalıdır. Kongre çalışmalarını ve tartışmalarını başlatırsınız, sonra önerilerim olacak. Aklıma gelmişken Mersin’e neden HDP ile girilmiyor? Eş Başkanlık sistemi her yerde oturtulsun. Eş Başkanlık evrenseldir, eşitlikçidir. Belediye için yeni bir aday olmalı tabii, bir de iki dönemden fazla olmaması iyi olur. Osman Bey de milletvekilliğine hazırlanmalıdır. Her yerde komünal yaşamı benimseyen kimseler olmalıdır. Eş Başkanlık sistemi her yerde oturtulsun. HDP de kongresini yapacak, Ertuğrul-Sebahat Eş Başkanlığı tartışılabilir, öneridir. Yerel seçimlerden sonra grup HDP’ye geçmeyi önüne koyabilir. Genel seçimlere HDP listesi ile girilebilir” sözlerine yer verilerek, Selahattin Demirtaş’ın görüşme tarihine kadar BDP Eş Genel Başkanı, görüşme sonrası 20/06/2014 tarihinde davalı Partinin üyesi, 22/06/2014 tarihinde gerçekleşen Büyük Kongre’de HDP Eş Genel Başkanı olduğu, örgütün legal uzantısı BDP’den HDP’ye geçişkenliğin somut bir örneğini olarak sunuldu. İddianamede ayrıca Önder’in ise görüşme esnasında HDP İstanbul milletvekili olduğu belirtilerek, “Partinin kuruluşunda Eş Başkanlar Sabahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü olmak üzere A. Levent Tüzel ile yer aldığı, sonrasında 15 Ekim 2013 tarihinde parti üyeliği, 27 Ekim 2013 tarihinde ise Genel Başkan Yardımcılığına getirildiği, İdris Baluken’in, görüşme esnasında BDP Bingöl milletvekili olduğu, sonrasında 28/04/2014 tarihinde geçiş yaptığı HDP’de parti meclisi üyeliği ve TBMM Grup Başkan Vekilliği görevine getirildiği. Bütün bu görevlendirme ve devamındaki görüşmelerin tarihleri dikkate alındığında, örgüt liderinin talimatlarının alınması hususunda üst düzey siyasi parti temsilcilerinin görevli kılındığı, bunun da aralarındaki iltisakın düzeyiyle ilgili dikkat çekici olduğu, davalı HDP ile PKK/KCK arasındaki irtibatın yukarıda ayrıntıları açıklanan çok sayıda delil ile teyit edildiği, anlaşılmıştır” denildi.

Kandil de aynı doğrultuda

PKK’nın sözde elebaşlarından KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan’ın 25/06/2019 tarihindeki, “…HDP’ye burada rol düşüyor. Bu gerilla direnişi olmazsa HDP bir gün bile var olamaz” sözleri ve PKK’nın diğer sözde yöneticilerinin de açıklamalarına yer verilen iddianamede, davalı partinin PKK’nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği açıkça ortaya koyuluyor.