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Yaşam Talihsiz işçinin acı sonu
Yaşam

Talihsiz işçinin acı sonu

Denizli'de bir kadın işçi boynunun makineye kaptırdı ve hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 07:53:00 -
Talihsiz işçinin acı sonu

Denizli'de bir tekstil fabrikasında makinenin kesmediği parçayı kendi kesmeye çalışan kadın işçi, boynunu makineye kaptırması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir tekstil fabrikasında çalışan Sevinç Altın (53), makinenin kesmediği parçayı kesmek istedi. Bu esnada boynunu makineye kaptıran Altın, kanlar içinde kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, önlem aldıktan sonra inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İş arkadaşları feci olay sonrası gözyaşlarına boğuldu.

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