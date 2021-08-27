Taliban’ın teklifine ilişkin Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Bosna Hersek'ten Karadağ'a geçeceğini de belirtti.

Taliban ile görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ‘Taliban bize 'Havaalanının işletmesini siz yapın' teklifini yaptı, henüz karar vermedik’ dedi.

İşte o açıklamalar:

Taliban'la görüşme

Kimlerin nasıl, ne tür bu noktada eleştiriler yaptığını bilemem. Herkesin eleştiri hakkı vardır, istediği eleştiriyi yapabiliriz. Bizim de biriyle görüşmek için kimseden izin almak gibi lüksümüz yoktur. Büyükelçilikte 3,5 saat görüşüldü. Gerekirse yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Bu tür görüşmelerle süreci sağlıklı yürütmenin gayreti içindeyiz. onların beklentileri nedir, bizim beklentimiz nedir? Bütün bunları görüşerek yapacaksınız. Diplomasi nedir? Diplomasi işte budur. Şu anda da arkadaşlarımız bunu kararlılıkla yürütüyor.

Bazı şeylerde çok geç kaldıkları ortada... Türkiye ile çalışma tespiti geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken, biz terk etmedik. Göç baskının en yakın olduğu ülke Türkiye... Ama Türkiye'nin içindeki bazı mahfiller var ki, hep söylüyorum ya yalan terörü, bunlar yalan terörü estiriyorlar. Şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında mevcut Afgan göçmen sayısı 300 bin. Bay Kemal ve onun izinde gidenler 1,5 milyon olarak açıklıyorlar. Bunların hepsi yalan, adamların işi gücü yalan. Bir şaklaban da bulmuşlar, yalan terörünü sürdürüyorlar.

Afgan göçmen sayısı

Türkiye'de 1.5 milyon Afgan göçmen var deniyor. Ben size resmi rakam söylüyorum. Mevcut Afgan göçmen sayısı 300 bin. Bay Kemal ve izinden gidenler 1.5 milyon diye açıkladılar. Göç olayında da çok hassasız. Sınırlarda belli yerleri duvarlarla örüyoruz.

Havalimanının işletilmesi

Afganistan'daki tabloyu, durumu görmemiz lazım. Afganistan'da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Önce yönetiminin belirgin hale gelmesi, ondan sonra da biz o zaman kararımızı vereceğiz. THY şu anda bizim sivil asker neyse, nereden gidip alıyor İslamabad'dan gidip alıyor. Biz devletiz, devlet olarak da olması gereken neyse onu yapıyoruz. Taliban bize 'Havaalanının işletmesini siz yapın' teklifini yaptı, henüz karar vermedik. Şu anda uçak seferlerinin başlamasıyla ilgili acelemiz yok. Afgan halkı bizim asırlarca kardeşimiz olmuş ve onun dil, din vesaire bizimle aynı dünyayı paylaşmış olan insanlardır. Biz onlarla ayrı düşünemeyiz.