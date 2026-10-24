Keldaniler yıllar sonra Şırnak'ta bir araya geldi: Ata toprağında buluşma

Ziyarete katılan Veysi Oğuz, genç kuşakların ailelerinin geçmişini ve doğdukları toprakları tanımasının önemli olduğunu belirterek, "Ülkemize geldik. Gençlerimiz bu ülkeyi görsünler, köyleri görsünler. Çok iyi bir şey." dedi. Fransa'dan gelen Lindsey Ide ise köyü ilk kez ziyaret ettiğini belirterek ziyaretin kendisi için çok duygusal olduğunu söyledi.