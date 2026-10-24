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Keldaniler yıllar sonra Şırnak'ta bir araya geldi: Ata toprağında buluşma

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Keldaniler yıllar sonra Şırnak'ta bir araya geldi: Ata toprağında buluşma

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan Keldaniler, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Aksu köyünde bir araya geldi.

#1
Foto - Keldaniler yıllar sonra Şırnak'ta bir araya geldi: Ata toprağında buluşma

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan 45 kişilik kafile, ailelerinin geçmişte yaşadığı Aksu köyünü ziyaret etmek üzere Silopi ilçesine geldi. Cudi Dağı'nın yüksek kesimlerinde bulunan köye minibüslerle ulaşan ziyaretçiler, yeniden inşa edilen evleri gezdi.

#2
Foto - Keldaniler yıllar sonra Şırnak'ta bir araya geldi: Ata toprağında buluşma

Ziyarete katılan Veysi Oğuz, genç kuşakların ailelerinin geçmişini ve doğdukları toprakları tanımasının önemli olduğunu belirterek, "Ülkemize geldik. Gençlerimiz bu ülkeyi görsünler, köyleri görsünler. Çok iyi bir şey." dedi. Fransa'dan gelen Lindsey Ide ise köyü ilk kez ziyaret ettiğini belirterek ziyaretin kendisi için çok duygusal olduğunu söyledi.

#3
Foto - Keldaniler yıllar sonra Şırnak'ta bir araya geldi: Ata toprağında buluşma

Babalarının köyünü görmenin kendisi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ide, köydeki yeni evleri görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Belçika'dan gelen Özlem Salubaga da küçük yaşlarda köyden ayrıldığını, yaklaşık 30 yıl sonra doğup büyüdüğü toprakları ziyaret etmenin kendisinde hem mutluluk hem hüzün yarattığını belirtti.

#4
Foto - Keldaniler yıllar sonra Şırnak'ta bir araya geldi: Ata toprağında buluşma

Aksu köyü muhtarı Pitrus Karatay ise Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen kafileyi köyde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

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