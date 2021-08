Taliban'ın planını açıklayıp ekledi: En çok Türkiye'ye ihtiyacımız var!

Afgan halkının yarım yüzyıldır 50'den fazla ülkeye karşı savaş verdiğini hatırlatan Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Şahin "Binlerce şehit verdiğimiz ABD ile süren 20 yıllık savaş sona erdi. Biz öncelikle halkımızın özgürlüğü adına savaştık. Güç ve iktidar için değil. Çok zorlu dönemler atlattık ancak tüm bu dönem zarfında bizi zafere götüren en önemli iki unsur Afgan halkının desteği ve Allah'a olan inancımızdı. Aslında bu savaş bir tür maddi olana karşı manevi değerlerin mücadelesiydi' dedi. Taliban Sözcüsü Şahin, özellikle küresel medya ağının Taliban'a duyulan taban desteğini perdelediğini ve burka ve benzeri imgeler üzerinden bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

Suheyl Şahin "Önce Ruslar sonra da ABD, Afganistan'da çok kan döktü. Afgan halkının iradesi önce dünyanın iki süper gücü olan Rusları sonra da ABD'yi mağlup etti. Taliban'ın elde ettiği başarı da Amerikalıların yol açtığı fesat ve atadıkları kukla yönetimlerin zaafları da önemli etkenler oldu. Yolsuzluk, rüşvet, liyakatsiz ve inançsız kadroların yönetimi aynı zamanda işgalcilerin ve iş birlikçilerin sonu oldu" dedi.

Afganistan halkının savaşlarla gelen yoksulluktan usandığını belirten Şahin "Şimdi bizi dağlarda, ovalarda verdiğimiz savaştan çok daha zorlu bir süreç bekliyor. Yepyeni bir Afganistan inşa edeceğiz. Dürüst ve ehil insanlarla vatanımızı, insanımızı hak ettiği düzeye çıkarmayı borç olarak görüyoruz. Afgan halkı da bizden bunu bekliyor. Şu an genel olarak asayiş sorununu hallettik. Sırada siyasi kadroların açıklanması ve hükûmet programının okunması var. Taliban olarak içeride halkın can, mal, akıl, nesil ve inanç özgürlüğünü garanti altına alacağız. Dışarıda ise tüm ülkelerle karşılıklı iş birliği yapmaya hazırız. Tüm dünya şunu bilsin ki tüm yabancı misyonlar, yatırımlar güvendedir. Afganistan'da savaş, çatışma dönemi sona erdi. Bu durumu kabullenmek tüm ülkelerin yararına olacak" diye konuştu

Havalimanındaki görüntüler

Kendilerine karşı savaşan askerler, kamu görevlileri dâhil her kesim için genel af ilan ettiklerini hatırlatan Taliban Sözcüsü Şahin "Buna rağmen Kâbil Havalimanında verilen görüntülere ülkemiz, milletimiz adına üzüldük. İntikam ya da rövanş alma, muhalifleri ezme gibi hedeflerimiz yok ve bunu açıkça ilan etmemize rağmen bu kaçış ısrarını anlamakta zorluk çekiyoruz. Afganistan genelinde tüm kan davalarını sonlandırdık. Büyücülük, uyuşturucu üretimi, falcılık yasaklandı ve bu suçları işleyenlere karşı ağır müeyyideler getirildi. Diğer yandan Afgan halkının ağır bedeller ödediği ve altında ezildiği faizin her türlüsünü yasakladık. Toplumu her açıdan ifsad eden bu kötülükleri hem halkımızın huzuru adına hem de İslam'ın emir ve nehiyleri olduğu için yasakladık" dedi.

"En çok Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacımız var"

Suheyl Şahin "Taliban olarak, Rusya, İran, Çin gibi birçok ülkeye gittiniz, görüşmeler yürüttünüz. Ancak Türkiye ile daha mesafeli bir görüntü çizdiniz. Bu durumun arka planında hangi gerekçe ya da strateji var?" sorusuna şu cevabı verdi:

Taliban olarak bilinenin zıddına Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olduk. Türkiye bizim için çok önemli bir aktör ve hem dünyanın saygın ve güçlü bir ülkesi hem de İslam ümmeti için çok özel yeri olan bir millet ve devlet. Diğer yandan Türkiye'nin Afganistan ile olan bağı hiçbir ülke ile kıyaslanamaz. Ben açıkça ilan ediyorum Afganistan İslam Emîrliği olarak tüm ülkelerden daha çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ve iş birliğine ihtiyacımız var. Afganistan'ın zengin yer altı zenginlikleri var. Ancak bunları işleyecek gücümüz yok. İşgal ve yağmacı yöneticiler yüzünden tüm altyapımız çöktü. Sağlık, eğitim, ekonomi, inşaat ve enerji alanında ve bakir yer altı zenginliklerinin işlenmesi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz. İç dengelerin tam olarak şekillenmesinin hemen ardından bu konularda Türk kardeşlerimizin etkin rol oynaması en büyük beklentimiz.

Tüm dünyada örnek olacak bir yönetim modeli ortaya koyacaklarını açıklayan Taliban sözcülerinden Suheyl Şahin, bazı ülkelerin iç dinamikleri zorlayarak yeni süreci sabote girişimlerinde bulunacağını söyledi. Bu ülkelerin isimlerini vermek istemeyen Suheyl Şahin, Taliban'ın kontrolü dışında kalan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud önderliğinde yeni bir muhalefet merkezine dönüşen Pençşir'e dönük operasyon planlarının hazır olduğunu ifade etti. Şahin "Oraya girme gücümüz var. Ancak kan dökmek istemiyoruz. Müzakere ve barışçıl yolları tüketmeden silah kullanmayacağız" ifadelerini kullandı.