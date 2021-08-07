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Dünya

Taliban'ın düzenlediği suikast sonucu o üst düzey isim öldü!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümete bağlı üst düzey bir isim uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 00:54:00 -
Taliban'ın düzenlediği suikast sonucu o üst düzey isim öldü!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümete bağlı üst düzey bir isim uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kabil hükümeti İletişim Başkanı Dawa Khan Menapal, başkent Kabil'de sivil bir araçla seyahat ettiği esnada uğradığı suikast sonucu öldü.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, saldırıdan kısa bir süre sonra, Menapal suikastının kendileri tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Taliban'ın açıklamasında İletişim Başkbanı Menapal'in "özel bir saldırı" ile hedef alındığı ifade edildi.

Kabil yönetimi Menapal'in ölümünü doğrularken, saldırı son dönemde en üst düzey ismin hedef alındığı suikast olarak kayıtlara geçti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Kabil şehir merkezinde ticari bir taksiyle yolculuk yapan Menapal, bir veya daha fazla kişinin aracı ateş altına alması sonucu olay yerinde öldü.

Kabil yönetimine bağlı İletişim Başkanlığı görevini yürüten Dawa Khan Menapal'in Afgan yerel medyasının hükümet tarafından yönlendirilmesinde etkin rol aldığı ifade ediliyordu.

Kaynak: Mepa News

 

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