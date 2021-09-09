Taliban'ın başbakanından ilk açıklama

15 Ağustos'ta başkent Kabil'i alarak Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban, beklenen geçici hükümeti açıkladı.

Geçici hükümete, Taliban'ın kurucusu Molla Muhammed Ömer'le yıllarca yan yana çalışan Molla Muhammed Hassan Ahund Başbakanlık edecek.

Molla Ahund, görevi teslim alışından sonra ilk kez açıklama yaptı.

"Herkesi affedeceğiz"

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Ahund, "Eski yetkilileri ülkeye geri dönmeye çağırıyoruz. Güvenliklerini garanti ediyoruz" dedi.

Akhund ayrıca, Taliban'ın af vaadini yineleyerek, "2001 işgalinden sonra ABD ve onun desteklediği yönetimle birlikte çalışan herkesi af edeceğiz" dedi.

"Dünyayla iyi ilişkiler kuracağız"

Elçiliklerin, diplomatların ve yardım kuruluşlarının da güvenliğini sağlayacaklarını belirten Ahund, dünyayla iyi ilişkiler kurmak istediklerini kaydetti.

"Kan dökme dönemi sona erdi"

"Savaştan harap olmuş Afganistan'ın yeniden inşası gibi büyük bir görevle karşı karşıyayız" diyen Ahund, "Afganistan'da bu tarihi an için büyük can ve mal kayıplarına uğradık. Afganistan'da kan dökme, öldürme ve insanları aşağılama dönemi sona erdi. Çünkü bunun bedelini çok ağır ödedik" ifadelerini kullandı.

Ahund, ülkede İslami bir sistem kurmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Havalimanı yakında açılabilir

Öte yandan Katar'dan yapılan yeni bir açıklamada, Kabil Havalimanının yüzde 90'ının hazır olduğunu, operasyonlarına yakında başlayabileceğini söyleyerek, "Ancak havaalanının yeniden açılması kademeli olacak" denildi.