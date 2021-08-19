Taliban'ı öne sürüp 'Şeriat'ı hedef aldılar!

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Taliban'ın Kabil'i almasından sonra sosyal medyada buluşan İslam düşmanları, Taliban'ı bahane ederek 'Şeriat'ı hedef aldı.

Cahillikte birbirleri ile yarıştılar!

Twitterdan paylaşılan mesajlarda haddi aşan çirkin ifadeler kullanıldı. Yüce Dinimiz İslam'ın kadına verdiği değeri, uydurma bilgilerle çarpıtanlar, cahillikte birbiri ile yarıştı.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Öte yandan Taliban tarafından düzenlenen basın açıklamasında 'kadın hakları'na ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"İslam Emirliği kadınların haklarına şeriat çerçevesinde bağlıdır. Bizim kadınlarımız Müslümandır. Onlar da şeriat çerçevesinde yaşamaktan mutlu olacaklardır. İslam ülkemizde en önemli değerdir. Hiçbir şey İslami değerlere aykırı olmamalı. Kadınlarımızın hakları var ve bu haklardan faydalanabilecekler. Eğitim, sağlık ve diğer alanlara katılmaya hakları var. Kadınlar, İslam çerçevesi dahilinde çalışabilecekler. Ve okula gitmelerine de izin vereceğiz. Kadınlar, çok faal olacaklar."