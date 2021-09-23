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Dünya Taliban'dan yeni anayasa çalışması
Dünya

Taliban'dan yeni anayasa çalışması

Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yeni hükümeti kuran Taliban, yeni anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 19:50:00 -
Taliban'dan yeni anayasa çalışması

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban’ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını aktardı.

Yeni anayasa çalışmalarına başladı

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından kurulan geçici hükümetin yeni anayasa için çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban’ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını belirterek, "Yeni anayasa yapım süreci birkaç ay içinde başlayacak. Hükümetimizin ülkemizden bilim adamları, hukukçular ve uzmanlar tarafından oluşturulacak bir anayasaya sahip olması için çalışıyoruz" dedi.

Yeni bir anayasa hazırlama sürecinin ne zaman başlayacağına değinen Mücahid, "Büyük ihtimalle bu çalışma gelecek yıl başlayacak ve komisyon emirliğimiz tarafından atanacak" ifadelerini kullandı.

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