Taliban'dan Türkiye açıklaması: Bu haberler doğru değil

Taliban yönetimi, Kabil Uluslararası Havaalanı ve ülkedeki diğer 4 havaalanının işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar'la anlaşmaya varıldığı haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialara göre, Afganistan'daki yönetimle Türkiye ve Katar'ın havaalanlarının işletilmesi konusunda ön anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

TOLO'nun aktardığı haberde, "Türkiye Katar ve Afganistan İslam Emirliği'nin Kabil Uluslararası Havaalanı'nın işletilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı haberinin gerçek olmadığı" ifade edildi.

"Türkiye ile Katar Kabil Havaalanı konusunda anlaştı"

Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı, Türkiye ve Katar'dan teknik ekiplerin kısa bir süre önce Kabil'e geldiklerini, burada bir toplantı düzenlendiğini ancak herhangi bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Afganistan genelinde 24 havaalanı bulunuyor. Bunlardan Kabil, Belh, Herat, Kandahar ve Host vilayetlerindekiler uluslararası uçuşlar için inşa edilirken, diğer vilayetlerdeki havaalanları iç hat uçuşları için kullanılıyor.

Mepanews