Taliban'dan şok iddia! 'Pakistan yönetimi IŞİD'e destek veriyor'

Afganistan’daki İslam Emirliği yönetimi, Pakistan’ın Afganistan topraklarına düzenlediği son hava saldırılarına askeri karşılık verileceğini açıkladı.

İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Al Arabiya İngilizce servisine verdiği demeçte, Pakistan’ın “utanç verici eylemlerine” yanıt verileceğini belirterek, karşılığın askeri olacağını ancak ayrıntıların gizli tutulduğunu söyledi.

Mücahid, Pakistan’ın silahlı grupları hedef aldığı yönündeki açıklamalarını reddederek saldırıların sivil yerleşim alanlarını vurduğunu belirtti.

Nangarhar’da 22 kişilik bir ailenin hedef alındığını, 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını belirten Mücahid, Paktika’da ise bir okulun zarar gördüğünü ve bir çocuğun yaralandığını ifade etti.

Pakistan ise saldırıların, ülke içinde düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu Pakistan Talibanı (TTP) ve IŞİD bağlantılı unsurlara yönelik olduğunu ileri sürmüştü.

Birleşmiş Milletler ise saldırılarda sivil kayıplar yaşandığını bildirdi.

İslam Emirliği yönetimi, Afganistan topraklarının komşu ülkelere karşı kullanılmasına izin verilmediğini vurgularken, TTP’nin Afganistan’da varlığı olduğu yönündeki iddiaları da reddetti. Mücahid, Pakistan’ın suçlamalarına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadığını belirtti.

"İslamabad IŞİD'e imkan sağlıyor"

Mücahid ayrıca Pakistan’ı, IŞİD'e karşı mücadele etmek yerine bazı bölgelerde onlara barınma imkanı sağlamakla suçladı ve İslamabad’ın bölgede istikrarsızlık politikası izlediğini ileri sürdü.

2021’de Taliban’ın yeniden iktidara gelmesinden bu yana Afganistan ile Pakistan arasındaki ilişkiler önemli ölçüde gerildi.

ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiki olan Pakistan, Afganistan’ı sınır ötesi saldırılar düzenleyen gruplara karşı yeterli önlem almamakla suçlarken, Kabil yönetimi bu iddiaları reddediyor ve Pakistan’ın kendi iç güvenlik sorunlarını Afganistan’a yüklediğini savunuyor.

Son aylarda iki ülke arasındaki sınır kapıları, yaşanan çatışmalar nedeniyle büyük ölçüde kapalı kalırken, bu durum ticaret ve seyahati de olumsuz etkiliyor.

İslam Emirliği yönetimi, bölge ülkeleri ve özellikle Müslüman ülkelere çağrıda bulunarak Pakistan’ın saldırılarını kınamalarını ve İslamabad üzerinde baskı kurulmasını istedi.

Buna rağmen Mücahid, Afganistan ve Pakistan’ın ortak çıkarları bulunan iki komşu ülke olduğunu ve sorunların karşılıklı suçlamalar yerine çözüm odaklı ele alınması gerektiğini söyledi.

