Taliban'dan kendi savaşçılarıyla ilgili flaş karar

Afganistan'da yeniden yönetime gelen Taliban'ın, af kararnamesini ihlal ettiği tespit edilen savaşçılarını yargılayacağı açıklandı. Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil Taliban savaşçıları tarafından ele geçirilmeden önce eski yönetime bağlı bürokrat ve askeri kadro için yayımlanan af kararnamesinin ihlal edilmediği belirtildi. Belhi, af kararnamesinin ihlal edilmesi durumundaysa ihlali gerçekleştiren Taliban savaşçılarının tespit edilip yargılanacaklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Belhi, af kararnamesinin yürürlükte olduğunu, eski siyasi isimler ve muhaliflerin cezalandırılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.