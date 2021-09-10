Taliban’dan kadınlarla ilgili karar

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, Taliban'ın açıklanan kabinesinde hiç kadın bulunmamasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.

Mücahid cevabında "İlan edilen bu hükümetin geçici bir hükümet olduğu akıldan çıkarılmamalı. İslami kurallar çerçevesinde ileride kadınlar da hükümetin bir parçası olabilirler." dedi.

BM Kadın Örgütü dün yaptığı açıklamada yeni Afgan hükümetinde hiç kadın bakan olmaması nedeniyle "derin hayal kırıklığına uğradığını" ifade etmişti.

Taliban ise ilan edilen hükümetin, ülkedeki siyasi sorunları kısa vadede çözmek üzere kurulmuş geçici bir hükümet olduğunu, zaman içerisinde bu hükümette revizyonlar yapılacağını ve yeni isimlerin hükümete dahil edileceğini vurguluyor.