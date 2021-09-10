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Gündem Taliban’dan kadınlarla ilgili karar
Gündem

Taliban’dan kadınlarla ilgili karar

Kurduğu hükümetin geçici olduğunu vurgulayan Taliban, yeni oluşumda kadınların hükümette yer alacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 11:10:00 -
Taliban’dan kadınlarla ilgili karar

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, Taliban'ın açıklanan kabinesinde hiç kadın bulunmamasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.

Mücahid cevabında "İlan edilen bu hükümetin geçici bir hükümet olduğu akıldan çıkarılmamalı. İslami kurallar çerçevesinde ileride kadınlar da hükümetin bir parçası olabilirler." dedi.

BM Kadın Örgütü dün yaptığı açıklamada yeni Afgan hükümetinde hiç kadın bakan olmaması nedeniyle "derin hayal kırıklığına uğradığını" ifade etmişti.

Taliban ise ilan edilen hükümetin, ülkedeki siyasi sorunları kısa vadede çözmek üzere kurulmuş geçici bir hükümet olduğunu, zaman içerisinde bu hükümette revizyonlar yapılacağını ve yeni isimlerin hükümete dahil edileceğini vurguluyor.

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Yorumlar

Zeynep

Yaşasın demokrasi.,
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alperen

Yaşasın kadını yuvasını Allah'a en yakın yer olarak belirleyen ve kadın erkek ihtilatını yasaklayan İslam Şeriatı..Demokrasi eşittir çıplaklık,kumar,içki,fuhuş,genelevler,meyhaneler,diskotekler,barlar,pavyonlar,homoseksüellik vs..vs.. demek..Ve içki masalarında,kumar masalarında,pavyonlarda,genelevlerde pazarlanan binlerce kadın...Demokrasi ve laiklik hayranlarının bedenleri pazarlanan kadınlar hakkında bir şey sölediklerini gördünüz mü?
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