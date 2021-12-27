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Dünya Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı
Dünya

Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, insanlardan araçlarında müzik çalmayı bırakmaları istendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 13:51:00 - 2021-12-27 13:52:21
Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı

Afganistan'da Taliban yetkilileri, 72 kilometreden fazla seyahat etmek isteyen kadınların yanlarına eşlik etmek amacıyla erkek akrabalarını almaları gerektiğini söyledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, insanlardan araçlarında müzik çalmayı bırakmaları istendi.

ABD’nin 20 yılın ardından çekilmesiyle Afganistan’da hakim olan Taliban, kadınların seyahat etmelerine yönelik yeni kararını açıkladı.

Taliban yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kadınların yanlarında yakın bir erkek akrabaları olmaması durumunda uzun mesafe yolculuğu yapamayacakları belirtildi.

 

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