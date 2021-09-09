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Dünya Taliban'dan İsrail açıklaması: Hiçbir ilişkimiz olmayacak
Dünya

Taliban'dan İsrail açıklaması: Hiçbir ilişkimiz olmayacak

Taliban sözcüsü, yönetimi ele almalarının ardından yaptığı açıklamada İsrail ile hiçbir şekilde diplomatik ilişki kurmayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 11:50:00 -
Taliban'dan İsrail açıklaması: Hiçbir ilişkimiz olmayacak

Taliban sözcüsü yaptığı son açıklamada İsrail ile hiçbir şekilde diplomatik ilişki kurmayacaklarını ifade etti.

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, birçok ülkeyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini her fırsatta dile getiriyor.

Hareketin sözcülerinin kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, ABD dahil olmak üzere başta bölge ülkeleriyle sürdürülebilir ve iyi ilişkiler kurmanın kendileri için öncelikli mesele olduğu ifade ediliyor.

Taliban sözcüsünün Sputnik’e yaptığı son açıklamada ise İsrail detayı dikkat çekti. Hareketin dünyadaki tüm ülkelerle ilişki kurmak istediğini belirten sözcü, “İsrail ile hiçbir ilişki kurmayacaklarını” ifade etti.

Röportaj iddiaları da yalanlanmıştı.

Taliban sözcülerinden Suheyl Şahin’in geçtiğimiz dönemde İsrail medyasına röportaj verdiği iddia edilmiş, Şahin bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Mepa News

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