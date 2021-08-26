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Dünya Taliban'dan ılımlı mesaj: Baskı ile değil ikna ile vazgeçireceğiz
Dünya

Taliban'dan ılımlı mesaj: Baskı ile değil ikna ile vazgeçireceğiz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Batı medyasında yer alan haberlerin aksine ılımlı mesajlar vermeye devam ediyor. "Geleceği inşa etmek ve geçmişte olanları unutmak istiyoruz" diyen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da baskı yerine ikna yolunu tercih edeceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 17:01:00 -
Taliban'dan ılımlı mesaj: Baskı ile değil ikna ile vazgeçireceğiz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, müziğin halka açık yerlerde yasaklanacağını belirterek, “Ancak baskı yapmak yerine insanları bu tür şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz" dedi.

"Geçmişte olanları unutmak istiyoruz"

Afganistan’da 20 yıl süren savaşın ardından yeniden iktidara gelen Taliban, Batı dünyasına olumlu yönde mesajlar vermeye çalışıyor. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD basınına Afganistan’da Taliban yönetiminin uygulayacağı politikaların detaylarını açıkladı. Mücahid, "Geleceği inşa etmek ve geçmişte olanları unutmak istiyoruz" dedi.

'Kadınlarla ilgili endişeler temelsiz'

Taliban’ın kadınları bir kez daha eve kapatmaya ve tamamen örtünmeye zorlayacağına yönelik endişelerin temelsiz olduğunu ifade eden Mücahid, kadınlara dışarıda erkeklerin eşlik etmesi zorunluluğunun yanlış anlaşıldığını belirterek, bunun 3 gün veya daha uzun seyahatler için geçerli olduğunu söyledi. Mücahid, kadınların okula, ofise, üniversiteye veya hastaneye gittiklerinde erkeklere ihtiyaçları olmayacağını ifade etti.

Daha önce düzenlediği basın toplantısında Afgan vatandaşlarının ülkelerinden ayrılmalarına izin vermeyeceklerini ve Kabil Havalimanı’na geçişlerini engelleyeceklerini ifade eden Mücahid, bu konuda geri adım atarak geçerli seyahat belgesine sahip olanların havalimanına girişlerinin engellenmeyeceğine dair güvence verdi. Mücahid, “Uygun belgeleri bulunmayanların gitmesine izin verilmediğini söyledik. Gitmek istedikleri ülkeler için pasaport ve vizeye ihtiyaçları var. Bunlar olursa hava yoluyla ülkeden ayrılabilirler. Belgeleri geçerliyse daha önce ne yaptıklarını sormayacağız” dedi.

'Doktorlarımızın ABD'de bulaşıkçı olarak çalışması insanlık dışı'

Batı’nın tahliye çabalarından duyduğu hayal kırıklığını belirten Mücahid, “Ülkemize müdahale etmemeli ve burada ihtiyacımız olan doktorları, profesörleri ve diğer insan kaynaklarımızı ülkeden çıkarmamalılar. Bu insanlar ABD’de bulaşıkçı veya aşçı olabilirler. Bu insanlık dışı" diye konuştu.

Müziğin halka açık yerlerde yasaklanacağını vurgulayan Mücahid, “Müzik İslam’da haram. Ama insanları baskı yapmak yerine bu tür şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz" dedi.

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