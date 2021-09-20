Taliban'dan gündeme oturan tatbikat! Görüntü olay oldu

Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle Taliban yönetimi ele aldı. Ülkede yaşanan belirsizlik sürerken Taliban yönetimi geçici hükümeti kurarak icraatlarına başladı. Yakın zamanda düzenli ordu kurulacağı açıklanırken Taliban üyelerinin ilginç fotoğrafları sosyal medyada gündem oluyor.

Yaklaşık 10 gün önce hükümetini ilan eden Taliban, askeri anlamda da çeşitli çalışmalara devam ediyor.

Kabil'in ele geçirildiği günler ellerinde ağır makinalı silahlarla çarpışan arabalara ve atlı karıncaya binen Taliban üyelerinin bu kez de kuğulu deniz bisikletlerinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Nehri geçme tatbikatı yaptılar

Taliban üyeleri, olası bir saldırı durumunda Pyanj nehrini rahat geçmek için tatbikat düzenledi. Ellerindeki ağır silahlarla deniz bisikletlerine binen Taliban militanları, en kolay şekilde nehrin karşısına ulaşmaya çalıştı.