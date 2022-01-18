Taliban’dan flaş açıklama: Mart ayının sonundan itibaren…

Münübe Yılmaz

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, mart ayının sonundan itibaren ülkedeki tüm kızlar için bütün okulları açmayı umduklarını söyledi. Associated Press’e yaptığı açıklamada, Taliban hükümetinin eğitime karşı olmadığını ifade eden Mücahid, birçok alanda üst düzey eğitimin sürdüğüne dikkat çekerek, “Bazı bölgelerde ekonomik sıkıntılar ve uygulanması gereken yasa tasarıları sebebiyle okullar tatil edildi. Ancak 21 Mart’ta başlayacak olan Afganistan Yeni Yılı’nın ardından eğitim departmanlarının tüm kızlara açılmasını planlıyoruz” dedi. Aynı zamanda Taliban’ın Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı da olan Zabihullah Mücahid, “Okullarda kız ve erkek çocukların tamamen ayrı tutulması gerekiyor. Hatta yoğun nüfuslu bölgelerde kız ve erkek öğrenciler için ayrı sınıfların olması da yeterli değil. Ayrı okul binalarına ihtiyaç var. Şu ana kadar karşılaştığımız en büyük engel kızların okula giderken kalabilecekleri yeterli yurt veya pansiyon bulmak ya da inşa etmek” diye konuştu.

“Eğitime karşı değiliz”

Eğitime karşı olmadıklarını söyleyen Mücahid ayrıca, işe dönen memurların yüzde 80’inin önceki yönetimde çalışanlar olduğunu belirtti. Kadınların sağlık ve eğitim sektöründe çalıştığını da sözlerine ekleyen Mücahid, kadınların bakanlıklardaki görevlerine dönmelerine müsaade edilip edilmeyeceği konusunda ise bilgi vermedi.