Taliban’dan eğitim açıklaması: Kız çocuklarının eğitimi kesintisiz devam edecek

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan'da kız çocuklarının eğitimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Taliban Sözcüsü ve 'Afganistan İslam Emirliği' Enformasyon ve Kültür Bakan Yardımcısı Mücahid, New York Times'a konuştu.

Kız çocuklarının eğitimi konusunda çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Mücahid "Daha güvenli ve daha iyi bir eğitim ortamı için gerekli olan ulaştırmacılık vasıtalarını ve diğer imkanları sağlayacak bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz." sözlerini kullandı.

Mücahid, 7'nci sınıf ve üzerindeki kız okullarının da bu çalışmaların ardından çok kısa bir süre içerisinde açılacağını kaydetti.

Afganistan'da yeni yönetim, okulları kademeli olarak açmaya devam ediyordu. Bu kapsamda üniversitelerin ve erkek okullarının tamamı şimdiye kadar açılmış durumda.

Kadınların da üniversite eğitimi kesintisiz bir biçimde devam ediyor.

1-6'ncı sınıflar arası kız çocukları da okullarına giderken, 6-12'nci sınıflar arası kız çocukları için son düzenlemelerin yapılmasına devam ediliyor.

Bu seviye kız çocuklarının okullarının da açılmasıyla, ülkede tüm okullar hizmet vermeye başlamış olacak.

Kaynak: Mepa News