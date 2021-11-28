  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Taliban'dan çağrı: Ülkeye dönün
Dünya

Taliban'dan çağrı: Ülkeye dönün

Afganistan'da Taliban, ülkeden ayrılan muhaliflerin geri dönmelerini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 20:35:00 -
Taliban'dan çağrı: Ülkeye dönün

Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkeden ayrılan muhaliflerin geri dönmelerini istedi.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şir Muhammed Abbad Stanikzey, bakanlıkta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesiyle yurt dışına giden muhaliflerin ve eski hükümet çalışanlarının ülkelerine dönmesini istediklerini söyledi.

Muhaliflerin ve eski hükümet çalışanlarının ülkeye dönmesi halinde bakanlık gibi görev beklentisi içinde olmamaları gerektiğini ifade eden Stanikzey, onların gelip ülkelerinde yaşamalarını istediklerini belirterek, "Ülkemizi hep birlikte yeniden inşa etmenin ve sorunların üstesinden gelmenin bir yolunu bulalım." dedi.

Söz konusu kişilerin geçmişte yaptıkları her şeyin geçmişleriyle bağlantılı olduğunu dile getiren Stanikzey, kimsenin onlara Afganistan'da yaşamamalarını söyleyemeyeceğini kaydetti.

Stanikzey, Afganistan'ın bütün Afganların ortak ülkesi olduğunu vurguladı.

Afganistan'ın uluslararası toplumun bir parçası olduğunu aktaran Stanikzey, "Başkent Kabil'de kapatılan yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinin yeniden açılması ve dünyayla ilişkileri yeniden kurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Stanikzey, Taliban'ın, halkın güvenini kazanmaya çalıştığını ve bu nedenle de Taliban güçlerinin davranışlarının halkın değerlerine aykırı olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeyi ele geçirmesinin ardından muhalif liderler ve eski hükümet çalışanlarının çoğu ülkeyi terk etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu İBB’den attığının 3 katı yandaş aldı
Gündem

İmamoğlu İBB’den attığının 3 katı yandaş aldı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de işten çıkardığının 3 katından fazla işçi aldığını açık..
Bakanlıktan 81 ile yeni genelge! Artık izin verilmeyecek
Gündem

Bakanlıktan 81 ile yeni genelge! Artık izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine metruk binalarla ilgili yeni bir genelge gönderildi.
Gelecek Partisi'nde deprem! İlçe teşkilatının tamamı istifa etti
Siyaset

Gelecek Partisi'nde deprem! İlçe teşkilatının tamamı istifa etti

Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Kasım Karakaş'ın 17 Kasım'daki istifası sonrası şimdi de parti üyeliğinden toplu istifa yaşandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay