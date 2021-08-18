Taliban'a karşı direniş başlattı! Kim olduğunu öğrenenler şok oldu
Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban'a karşı bir direniş başlatıldı. Direnişe Ahmed Şah Mesud'ın oğlu Amrullah Salih liderlik ediyor.
Pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban 20 yıl sonra Afganistan'ın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Taliban'ın yeniden yönetime gelmesi ile binlerce sivil ülkeden kaçmanın yollarını ararken, ülkedeki direniş hareketinden flaş bir adım geldi.
Afganistan'ın sadece 10 günde Taliban tarafından ele geçirilmesinin yankıları sürüyor.
Taliban'ın pazar günü ülkenin başkenti Kabil'e girmesi ile ülke adeta kaosa teslim olmuş durumda.
Binlerce kişi ülkeden kaçabilmek umudu ile Kabil'deki havalimanına akın ederken, ülkedeki direniş hareketinden flaş bir adım geldi.
Taliban'a karşı verdiği mücadele ile hafızalara kazınan ve 'efsane komutan' olarak anılan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu Ahmet Mesud, Taliban'a karşı direnişin fitilini ateşledi.
Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir vilayetinde açıklamalarda bulundu.
Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söyledi ve savaşacağına söz verdi.