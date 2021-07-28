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Dünya Taliban’a Çin’de üst düzey ağırlama
Dünya

Taliban’a Çin’de üst düzey ağırlama

Taliban siyasi ofisinden bir heyetin resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 08:04:00 -
Taliban’a Çin’de üst düzey ağırlama

Taliban siyasi ofisinden bir heyetin resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de bulunduğu bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre Taliban'ın Katar'da bulunan siyasi ofisinin lideri Molla Birader Ahund ve beraberindeki heyet temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti.

Çin'de Dışişleri Bakanı Wang Yi ve heyetiyle temaslarda bulunan Taliban heyetinin Afganistan'daki mevcut durumu ele aldığı ifade edildi.

Ayrıca Çin tarafıyla Taliban arasında Afganistan barış süreci ve Çin'le ilişkiler gibi konular da görüşüldü.

 

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