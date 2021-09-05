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Siyaset Taliban yönetimi şekilleniyor: "Müminlerin emiri" diyerek o ismi açıkladı
Siyaset

Taliban yönetimi şekilleniyor: "Müminlerin emiri" diyerek o ismi açıkladı

Taliban'ın dini ve siyasi liderleri açıklandı. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın dini ve siyasi liderleri duyuruldu. Buna göre Şeyh el Hadis Mevlevi Abdulhakim, "Müminlerin Emiri" ilan edildi. Baradar da başbakan oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 07:33:00 -
Taliban yönetimi şekilleniyor: "Müminlerin emiri" diyerek o ismi açıkladı

Taliban'ın 15Ağustos'ta Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden sonra gözler nasıl bir kabine oluşturulacağına çevrilmişti.

Şeyh Abdulkahim "Müminlerin Emiri" ilan edildi

Euronews'in Taliban kaynaklarından edindiği bilgiye göre Şeyh el Hadis Mevlevi Abdulhakim Sahib, Emir el-Müminun (Müminlerin Emiri) olarak belirlendi. Taliban'ın kurucuları arasında yer alan Şeyh Abdulhakim, Taliban'ın ilk iktidarında adalet bakanlığı görevini üstlenmişti. Doha'da yapılan barış müzakerelerinde Pakistan'da tutulduğu hapishaneden serbest bırakılması şartı koşulan Şeyh Abdulhakim geçtiğimiz yılda müzakere heyeti başkanlığına getirilmişti.

Talibanın lideri Şeyh Haybetullah Akhundzade yeni yönetimde ruhani liderliğini sürdürecek. Akhundzade, Selefi Molla Mansur Ahtar'ın 2016 yılında bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesinin ardından şura tarafından Taliban'ın 1 numaralı ismi olarak atandı. Hızlı bir yükseliş gösterdi. Askeri bir komutandan ziyade dini alandaki geçmişi nedeniyle manevi bir figür olarak hizmet etmesi için seçildiğine inanılıyor.

Baradar başbakan oldu

Talibanın kurucularından Molla Abdulgani Baradar kabinenin başında başbakanlık görevini yürütecek. Baradar, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle birlikte direniş gruplarına katıldı, kısa sürede adından sıkça söz edilen bir figür haline geldi. SSCB güçlerine karşı Molla Ömer'le birlikte yan yana savaştı.

Taliban'ın görev dağılımı şu şekilde:

El Hac Sadr Muhammed İbrahin Sahib savunma bakanlığını üstlenecek.

Halife adıyla bilinen Siraceddin Hakkan ise içişleri bakanı olacak.

Malagal Aga Akhund maliye bakanlığı görevini yürütecek.

Abbas Stangari dışişleri bakanlığına getiriliyor.

Hacı Gül Muhammed olarak bilinen Molla Muhammed Naim sınırlardan sorumlu bakanlığı üstlenecek.

Molla Muhammed Hasan Rahmani tabii kaynaklar bakanı olarak atandı.

Mevlevi Fethullah Mansur İbni Şahid Mansur Sahib hava kuvvetleri komutanı olarak atandı.

Molla Abdul Kayyum Zakir, Kabil güçlerinin başkanlığına getirildi.

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Yorumlar

Sercan

Hapishane kaçkını Mağara adamı görünümlü kasap ruhlu medeniyetsiz, çağın üç asır gerisinde kalmış yabani adamlar. Bunlar İslamcı teröristler kadın düşmanı vahşiler afganlılar neden kaçmış anladık.
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ahmed said

..bu figur figur nedir arkadaş
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