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Dünya Taliban uyarmıştı... Biden'dan flaş 'Afganistan' kararı!
Dünya

Taliban uyarmıştı... Biden'dan flaş 'Afganistan' kararı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Afganistan'daki tahliye sürecini uzatmayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 19:26:00 - 2021-08-24 19:42:24
Taliban uyarmıştı... Biden'dan flaş 'Afganistan' kararı!

ABD basınının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden bu sabah G-7 liderleri ile yaptığı görüşmenin ardından Afganistan'daki tahliye ve çekilme sürecine ilişkin kararını verdi. Yetkililer, dün Pentagon'un Biden'a tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonrasına uzatmaması yönünde tavsiye verdiğini, Biden'ın ise bu tavsiyeye uyarak 31 Ağustos tarihine sadık kalacağını aktardı.

Ayrıca yetkililer, Biden'ın bu sürenin uzaması durumunda Pentagon'dan acil durum planı hazırlamasını istediğini de sözlerine ekledi.

Taliban uyarmıştı

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.

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