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Taliban Türkmenistan sınırında iki ilçeyi ele geçirdi

Taliban, Afganistan'ın kuzeyindeki Badgis ilinde ilerleyişini sürdürüyor.

07 Nisan 2019 Pazar 01:23
Taliban Türkmenistan sınırında iki ilçeyi ele geçirdi

Taliban, Afganistan'ın kuzeyindeki Badgis ilinde ilerleyişini sürdürüyor.

Uzun bir süredir ülkede gündemin en yoğun olduğu bölge olan Badgis'te Taliban ile Kabil hükümeti arasında çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor ve yayılıyor.

Taliban'a bağlı güçler Badgis ilinin Türkmenistan sınırında Kabil hükümetine ait askeri noktalara düzenledikleri saldırılara son günlerde hız vermiş durumda. Bu kapsamda bir süredir Bala Murgab ilçesindeki askeri bölgeler hedefteydi.

Kırsaldaki askeri noktaların Taliban eline geçmesinin ardından hareket ilçe merkezlerine yöneldi.

Bugün sabah saatlerinde Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamaya göre, Taliban Badgis ilinin Bala Murgab ve Ab Kameri ilçelerine girdi. İki ilçe merkezi de büyük ölçüde ele geçirildi.

Mücahid'in sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada Ab Kameri ilçe merkezinin ve tüm askeri binaların ele geçirildiği, onlarca askerin öldürüldüğü ve çok sayıda silahın ele geçirildiği belirtildi.

Taliban'ın girdiğini öne sürdüğü bir diğer ilçe de Bala Murgab. Taliban sözcüsünün açıklamasına göre Bala Murgab ilçe polis merkezi ve hapishanesi Taliban eline geçti. Zebihullah Mücahid Kabil hükümeti güçlerinin ciddi kayıp verdiğini ve çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Kabil hükümeti Taliban'ın iki ilçeyi ele geçirdiği bilgilerini yalanladı. Yerel kaynaklar bölgeden ilçeleri Taliban'ın ele geçirdiğine dair herhangi bir bilgi aktarmazken, çatışmaların sürdüğünü, Kabil hükümeti güçlerinin ağır kayıplar verdiğini ifade etti.

Taliban çok sayıda Kabil hükümeti güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü ve kendilerine teslim olduğunu açıkladı. Kabil hükümeti de bölgede düzenlenen hava saldırılarında birçok Taliban mensubunun öldürüldüğünü belirtti.

Badgis il meclisi başkanvekili Abdullah Afzali, Ab Kameri ilçesinin Taliban tarafından ele geçirildiğini doğruladı.

Bölgede ağır çatışmalar sürüyor. Taliban'ın Kabil hükümeti karşısında ilerlemeye devam ederekn Türkmenistan sınır hattında etkinliğini artırdığı, hükümet güçlerinin ağır kayıplar verdiği rapor ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 01:23
  1. Afganistan
  2. Türkmenistan
  3. Taliban

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