Taliban Türkiye kararını duyurdu

Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Afganistan harap olmuş vaziyette. Yani birçok ülkeye yardımlaşma noktasında ihtiyacımız var. Ama bizim için İslam ülkeleri özellikle ayrı bir yere sahip. Gerçi Çin de ekonomik anlamda bize yakın, onların da projeleri olabilir. Ama Türkiye bizim için her zaman daha önceliklidir. Şu an biz direkt Türkiye ile ilişki kuruyoruz. Siyasi alanda da yakın temaslarımız var. Türkiye’nin bizimle dost olmasını isteriz ve özellikle Cumhurbaşkanı bizimle dost olsun. Sayın bakanlarımız bizimle dost olsun. Türk milleti ve alimleri bizim için çok değerlidir. Ümit ediyoruz ki onlar da bizi anlayacaklar" diye konuştu.

Röportaj şu şekilde:

Afganistan’da son durum nedir?

Genel olarak iyi. Kabil’de de, diğer illerde de güvenliği sağlamış durumdayız. Hükümet ilan edilmemesine rağmen, idareler oluşmamasına rağmen Pençşir de kontrol altında. 4 ilçesini ele geçirdik.

2 ilçe ve bir merkez kaldı. Onlar da teslim olacaklarına dair mesaj gönderdiler. En kısa zamanda Pençşir konusu da çözülmüş olacak.

Havalimanıyla ilgili çalışmalar ne aşamada?

Düzenleme ve teknik anlamda Türk ve Katar ekibi ortak çalışıyor.

Türkiye’yi havalimanı çalışmalarının neresinde göreceğiz?

Şu anda özellikle genel terminal ve etrafında. Hatta çalışıyorlar, ben kendim gördüm çalıştıklarını.

Peki ya askerlerimiz?

Biz kendi güvenliğimizi şu an temin edebiliyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, “Biz Afganistan için tüm desteği vermeye hazırız. Sadece işaret bekliyoruz” dedi. Bu işaret verildi mi, verilecek mi?

Biz öncelikle hükümetimizi oluşturmaya çalışıyoruz ki herkes kendi sorumluluğunu bilsin. Özellikle Türkiye’nin gayretini çok takdir ediyoruz. Bize müspet mesajlar gönderdiler. Biz de daha olumlu mesaj göndermeye çalışıyoruz.

Türkiye’nin pek çok yardımcı olabileceği alan var. Bununla ilgili hiç gündeme gelen projeler oldu mu?

Evet biz birçok konuda Türkiye ile birlikte çalışmak, iyi ilişkiler kurmak, daha yakın olmak istiyoruz. Biz Türkiye’yi kardeş olarak görüyoruz. Türkiye’nin tecrübelerinden; özellikle kültürel ve sosyal anlamda yapılan gelişmelerden istifade etmek istiyoruz. Ticari anlamda, teknik anlamda, lojistik anlamda özellikle destek istiyoruz. Yatırımcılarla alakalı, özellikle ülkenin yeniden imarı ile alakalı. Çünkü memleketimiz tahrip olmuş vaziyette. Türkiye’nin bu konularda özellikle yardımına çok ihtiyacımız var.

Bir açıklama vardı; “Yeniden kalkınma sürecinde baş paydaş Çin olacak” diye...

Hayır. Afganistan harap olmuş vaziyette. Yani birçok ülkeye yardımlaşma noktasında ihtiyacımız var. Ama bizim için İslam ülkeleri özellikle ayrı bir yere sahip. Gerçi Çin de ekonomik anlamda bize yakın, onların da projeleri olabilir. Ama Türkiye bizim için her zaman daha önceliklidir.

Son olarak Türkiye’ye bir mesajınız var mı?

Benim Türkiye’ye mesajım, dostluk mesajıdır. Şu an biz direkt Türkiye ile ilişki kuruyoruz. Siyasi alanda da yakın temaslarımız var. Türkiye’nin bizimle dost olmasını isteriz ve özellikle Cumhurbaşkanı bizimle dost olsun. Sayın bakanlarımız bizimle dost olsun. Türk milleti ve alimleri bizim için çok değerlidir. Ümit ediyoruz ki onlar da bizi anlayacaklar.