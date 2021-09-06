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Dünya Taliban sözcüsü önemli gelişmeyi paylaştı: Rusya ve Türkiye ile yaptık
Dünya

Taliban sözcüsü önemli gelişmeyi paylaştı: Rusya ve Türkiye ile yaptık

Katar’da bulunan Taliban Uluslararası Medya Ofis Sözcüsü Suhail Shaheen, Rusya ve Türkiye ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Afganistan'ın mevcut durumunun ele alındığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 15:14:00 -
Taliban sözcüsü önemli gelişmeyi paylaştı: Rusya ve Türkiye ile yaptık

Katar’da bulunan Taliban Uluslararası Medya Ofis Sözcüsü Suhail Shaheen’in sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya’nın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini belirtti.

Shaheen, toplantıda Kabil Havalimanı'nın yanı sıra Afganistan'ın mevcut durumunun görüşüldüğünü ifade etti.

Sözcü Shaheen, dün yapılan toplantıda taraflar arasında Kabil Havalimanı konusunun yanı sıra, ikili ilişkilerin ve karşılıklı iş birliğinin tartışıldığını belirtti.

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