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Dünya Taliban safralarını temizliyor
Dünya

Taliban safralarını temizliyor

Geçtiğimiz haftalarda, yönetimin içine sızan kötü niyetli kişileri temizlemek için “Taliban Kurtuluş Komisyonu” kurduğunu açıklayan Taliban hükümetinden bu konuda ilk somut adım geldi. Taliban’ın, 400 mensubunu yolsuzluk ve taciz gibi ithamlar sebebiyle ihraç ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 23:58:00 -
Taliban safralarını temizliyor

Münübe Yılmaz

Geçtiğimiz haftalarda, yönetimin içine sızan kötü niyetli kişileri temizlemek için “Taliban Kurtuluş Komisyonu” kurduğunu açıklayan Taliban hükümetinden bu konuda ilk somut adım geldi. Taliban’ın, 400 mensubunu yolsuzluk ve taciz gibi ithamlar sebebiyle ihraç ettiği öğrenildi. Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, kararın kabinesi toplantısında alındığı belirtildi. Taliban lideri Hibetullah Ahundzade, yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişi ve kurumların, Taliban aleyhine çalışan kendi içindeki gruplarla birlikte hareket edebileceğini ifade ederek, bu sızmalara karşı herkesin uyanık olması gerektiği uyarısında bulundu. Savunma Bakanlığı ise “Taliban Kurtuluş Komisyonu”nun önümüzdeki süreçte de tasfiyeler için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

 

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