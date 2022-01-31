Taliban resmen açıkladı: Türkiye ile anlaştık! Başlıyoruz

Başkent Kabil'de Türkiye Büyükelçisi Cihad Erginay ile bir araya gelen Afganistan Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdusselam Hanefi, Türkiye'ye doğrudan uçuşların başlayacağını söyledi.

Afganistan İslam Emirliği Sözcü Yardımcısı İnamullah Samangani tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, Abdusselam Hanefi'nin Türkiye'nin Afganistan için gerçekleştirdiği insani yardım kampanyaları için Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay'a teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Hanefi, Türkiye'nin Afganistan'a yönelik insani yardımlarının devam etmesi gerektiğini, bu yardımların sevkiyatı ve dağıtımında da işbirliğini sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.

Afganistan Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdusselam Hanefi ayrıca Afganistan'dan Türkiye'ye önümüzdeki haftadan itibaren uçuşların başlayacağını, bu kapsamda Kam Air'in haftalık 1, Ariana Afghan Airlines'ın ise haftada 2 uçuş planladığını belirtti.

Abdusselam Hanefi, Türk yatırımcıları Afganistan'da yatırım yapmaya davet ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Mepa News